Жители Челябинской области бросают своих питомцев в аэропорту

СЕГОДНЯ 06:40 2019-10-01T06:40:01+03:00

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Куда только не подбрасывают животных: ветеринарам, в магазины, к поликлиникам... А теперь и в аэропорт.

— Снова моя смена, и снова котенок в аэропорту. Кто же их сюда привозит? Котенок серый. Сидит на улице и мерзнет… Ночью здесь будет минус 2 градуса. Может, кто-нибудь его заберет? — написала сотрудница магнитогорского аэропорта Лидия Лир в группе «ВКонтакте».

Как-то раз она уже забрала также найденную в аэропорту кошечку. Быть может, кто-то подбрасывает их туда. Но пользователи соцсети предполагают, что это авиапассажиры оставляют своих питомцев, когда тех не пускают на борт самолета.

— Скорее всего, что вести хотели с собой, а о правилах перевозки животных не узнали. У животного должны быть все прививки не ранее, чем за месяц до вылета, и специальный контейнер с размерами по условиям данной авиакомпании. За несколько дней до вылета — справка от ветеринара. Но некоторые думают, что это как в трамвае: заплатил и поехали, — прокомментировала Аника Антонова.

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ИСТОЧНИК KP.RU