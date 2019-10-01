В Челябинске неизвестный пытался ограбить банк на Свердловском проспекте
ЧП произошло вечером 30 сентября. Грабитель пришел в отделение банка на Свердловском проспекте. На спине у мужчины был рюкзак, из которого он достал похожий на оружие предмет.
Очевидцы утверждают, что неизвестный требовал денег, угрожая кассиру. Однако девушка не растерялась и нажала тревожную кнопку. После чего налетчик скрылся, не дожидаясь приезда полицейского наряда.
Сейчас его разыскивает полиция.
— Мы выясняем все обстоятельства произошедшего. Личность мужчины устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU