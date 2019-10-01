В Челябинске женщина выпала из маршрутки во время движения
Инцидент произошел днем 30 сентября на Комсомольском проспекте недалеко от остановки «Красного Урала». Водитель ПАЗа, который следовал по маршруту №40, забыл закрыть дверь. Когда маршрутка тронулась от остановки из салона на дорогу выпала пассажирка.
— В результате ДТП пострадала 52-летняя женщина. Ей назначено амбулаторное лечение, — сообщает пресс-служба УГИБДД Челябинской области.
По факту случившегося проводится административное расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU