2019-10-01T07:58:49+03:00
Происшествия

В Челябинске женщина выпала из маршрутки во время движения

Водитель не убедился, что двери транспорта закрылись
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Пассажирка выпала на дорогу, когда маршрутка тронулась от остановкиПассажирка выпала на дорогу, когда маршрутка тронулась от остановкиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Инцидент произошел днем 30 сентября на Комсомольском проспекте недалеко от остановки «Красного Урала». Водитель ПАЗа, который следовал по маршруту №40, забыл закрыть дверь. Когда маршрутка тронулась от остановки из салона на дорогу выпала пассажирка.

— В результате ДТП пострадала 52-летняя женщина. Ей назначено амбулаторное лечение, — сообщает пресс-служба УГИБДД Челябинской области.

По факту случившегося проводится административное расследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24