Учитель из Челябинска шантажирует родителей, чтобы записать детей на платные курсы

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-01T08:47:07+03:00

По словам родителей, их вынуждают записывать детей на платные уроки. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Родители четвертого класса из филиала лицея № 35 пожаловались журналистам, что их детей вынуждают посещать платные курсы. Якобы, классный руководитель шантажирует взрослых: не пойдете на курсы — брошу класс и уволюсь. Говорят, что педагог оказалась меж двух огней: склонять детей к платным услугам ее заставляет дирекция школы.

Однако в самом лицее с такой подачей происходящего не согласны.

— Шантажа не было, — заверила КП-Челябинск руководитель филиала Елена Ульянова. — Все дополнительные занятия проводятся на добровольной основе. Никакой обязаловки нет. B на учителя никто не давит.

Сама «оклеветанная» педагог признает, что не всегда находит общий язык с родителями подопечных. И они не всегда ее правильно понимают, не всегда довольны ее работой. Видимо, что-то не поняли и в этот раз. Увольняться учитель не собирается.

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ИСТОЧНИК KP.RU