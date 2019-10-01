2019-10-01T09:33:35+03:00
Общество

В Челябинске мошенники решили нажиться на гибели девочки, попавшей под колеса автокрана

Неизвестные люди объявили сбор средств на похороны ребенка
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В социальных сетях появилось предупреждение о том, что некий мужчина собирает деньги на похороны 13-летней школьницы, погибшей под автокраном. Аферист представляется отцом девочки.

— Это обман! Мы не собираем деньги на похороны. И папа Вики ничего не собирает. Если нам, что-то потребуется, я об этом напишу. Других информаторов у нас нет, — пишет на своей страничке во «ВКонтакте» подруга погибшей девочки Екатерина.

Напомним, смертельное ДТП произошло 28 сентября на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. Восьмиклассница выбежала на дорогу, когда зеленый сигнал светофора уже должен был переключится на красный. В этот момент на "зебру" повернул автокран. Водитель не заметил девочку и сбил ее на большой скорости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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