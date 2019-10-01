Прокуратура Челябинской области открыла горячую линию по отоплению

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-01T10:04:21+03:00

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Если вы замерзаете в холодной квартире, если холодно в школе, где учится ваш ребенок, или в садике, который он посещает, немедленно звоните на горячую линию в прокуратуру Челябинской области. Телефонная связь организована для срочного решения проблем с подачей тепла.

Кстати, сейчас без отопления в Челябинске 20 многоквартирных домов (в понедельник было 300). По утверждению начальника УЖКХ администрации города Дмитрия Петрова, на всех домах работают аварийные бригады. Жилой фонд Челябинска - 6200 многоквартирных домов.

В Челябинской областной прокуратуре звонков ждут по тел (351) 239-20-34. Можно обратиться в интернет-приемную областной прокуратуры: www.chelproc.ru.

Каждую неделю по средам проходит прием граждан по вопросам исполнения федерального законодательства в сфере ЖКХ. Записаться можно по телефону (351) 239-21-68.

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ИСТОЧНИК KP.RU