2019-10-01T10:04:21+03:00
Общество

Прокуратура Челябинской области открыла горячую линию по отоплению

Сигналов от замерзающих ждут для оперативного решения проблем
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В прокуратуре Челябинской области ждут звонков от замерзающих.В прокуратуре Челябинской области ждут звонков от замерзающих.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Если вы замерзаете в холодной квартире, если холодно в школе, где учится ваш ребенок, или в садике, который он посещает, немедленно звоните на горячую линию в прокуратуру Челябинской области. Телефонная связь организована для срочного решения проблем с подачей тепла.

Кстати, сейчас без отопления в Челябинске 20 многоквартирных домов (в понедельник было 300). По утверждению начальника УЖКХ администрации города Дмитрия Петрова, на всех домах работают аварийные бригады. Жилой фонд Челябинска - 6200 многоквартирных домов.

В Челябинской областной прокуратуре звонков ждут по тел (351) 239-20-34. Можно обратиться в интернет-приемную областной прокуратуры: www.chelproc.ru.

Каждую неделю по средам проходит прием граждан по вопросам исполнения федерального законодательства в сфере ЖКХ. Записаться можно по телефону (351) 239-21-68.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Магнитогорске жительницу пострадавшего от взрыва дома выселяют на улицу
В Челябинске нет общественных туалетов, потому что они не нужны чиновникам
В Челябинске объявлен конкурс на пост мэра
«Маленький чемпион-2019»: открыта регистрация участников
Батареи в детском саду Копейска включили только после вмешательства прокуратуры
Вышедший из строя светофор создал головоломку на одном из перекрестков Челябинска
В Челябинске мошенники решили нажиться на гибели девочки, попавшей под колеса автокрана
В Челябинской области хакеры взломали первый сельский блог в «Инстаграм»
Учитель из Челябинска шантажирует родителей, чтобы записать детей на платные курсы
В Челябинске женщина выпала из маршрутки во время движения
Птица устроила аварию большегрузов в Челябинской области
Жители Челябинской области бросают своих питомцев в аэропорту
В Челябинске неизвестный пытался ограбить банк на Свердловском проспекте
Жители Челябинской области требуют запретить продажу «прикольных» денег
«Ушла из дома, потому что там пьют»: в Магнитогорске женщина несколько месяцев живет на улице