2019-10-01T10:27:34+03:00
Общество

Батареи в детском саду Копейска включили только после вмешательства прокуратуры

Надзорное ведомство заставило коммунальщиков принять меры
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Родители отказались водить детей в детсад, пока там не дадут тепло.Родители отказались водить детей в детсад, пока там не дадут тепло.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Прокуратурой Копейска провела проверку в детском саду №52, который остался без отопления. В группах целую неделю стоял жуткий холод. Термометры показывали всего 12 градусов. Родители отказались водить детей в детсад, пока там не дадут тепло.

Прокуратура выяснила, что причиной отсутствия тепла стала авария на теплотрассе.

— В связи с этим директору филиала «Копейские электротепловые сети» компании «Челябоблкоммунэнерго», в эксплуатации которой находится теплотрасса, внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения и принять меры по ремонту, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В тот же день специалисты восстановили подачу тепла в детское учреждение. Сейчас в группах тепло — термометры показывают 24 градуса по Цельсию. Детский сад работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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