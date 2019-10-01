ВТБ предоставит заводу «Пермалко» банковские гарантии на 3,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-01T13:06:54+03:00

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Банк ВТБ в Пермском крае заключил генеральное соглашение о выдаче гарантий с АО «Пермалко», одним из ведущих производителей ликероводочных изделий в регионе. Общая сумма составила 3,5 млрд рублей.

Гарантии предоставляются в пользу Росалкогольрегулирования, Федеральной Налоговой службы и обеспечивают исполнение обязательств «Пермалко» по оплате авансового платежа акциза и приобретению акцизных марок, что требуется от завода по законодательству.

Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ, отметил: «Одной из ключевых целей ВТБ в регионах является поддержка регионального бизнеса, в том числе с помощью документарных инструментов. Банковские гарантии востребованы, поскольку позволяют предприятиям эффективно управлять оборотными средствами и реализовывать свои задачи. Клиентоориентированный подход и совершенствование цифровых сервисов лежат в стратегии развития нашего банка».

Генеральный директор АО «Пермалко» Олег Котельников подчеркнул: «Для нашей компании выбор банка-партнера, в первую очередь, основан на его надежности, прозрачности и качестве предоставляемых услуг. Финансовая поддержка такого крупного партнера, как ВТБ — важный фактор в достижении наших бизнес-целей».

ВТБ в Пермском крае активно сотрудничает с предприятиями пищевой промышленности и стабильно увеличивает финансирование бизнеса. Кредитно-документарный портфель банка в регионе на 1 июля 2019 года составил 48,6 млрд рублей (+4% с начала года). В том числе объем гарантий насчитывает 6,1 млрд рублей. Одним из драйверов этого направления в 2019 году стала выдача электронных гарантий. Она осуществляется с помощью технологии цифрового обмена между банками и таможенными органами. Такая услуга позволила предпринимателям сократить как время получения средств, так и срок рассмотрения гарантий таможенными органами более чем в два раза.