В Челябинске объявлен конкурс на пост мэра

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-01T11:32:32+03:00

Конкурсная комиссия будет оценивать не только профессиональные, но и личные качества кандидатов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нового градоначальника выберут к декабрю этого года

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Депутаты челябинской думы 1 октября объявили конкурс на должность градоначальника.

Согласно утвержденному порядку проведения конкурса, прием заявок от кандидатов пройдет с 7 по 21 октября. Далее претендентов на пост мэра ждет собеседование. Оно запланировано на 12 ноября.

Кандидатов на место главы Челябинска выберет комиссия из восьми человек. Каждого участника конкурса протестируют на знание норм действующего законодательства. Кроме этого им необходимо защитить проект, как они видят развитие Челябинска на ближайшие пять лет.

— Конкурсная комиссия будет оценивать не только профессиональные, но и личные качества претендентов, — отметил глава Челябинской городской думы Андрей Шмидт.

К декабрю этого года депутаты гордумы окончательное определятся с выбором путем голосования.

Напомним, должность градоначальника стала вакантной после того, как в июне этого года ушел в отставку Владимир Елистратов. С тех пор в статусе врио мэра работает Наталья Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU