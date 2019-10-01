Дольщикам «Гринфлайта» чиновники расскажут, когда их расселят по домам

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-01T13:39:47+03:00

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Совет по улучшению инвестиционного климата в Челябинской области нашел решение проблем 483 бездомных дольщиков «Гринфлайта». Выделен участок площадью 274 тыс. кв. м в микрорайоне №19-1 на Северо-Западе Челябинска. На такой шаг по отношению к компании-застройщику областные чиновники пошли впервые. Трест «Магнитострой» планирует построить там 20 многоквартирных домов. Срок строительства — 10 лет. Эксперты подсчитали, что прибыль компании составит 700 млн руб.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер одобрил заявку ООО «Трест Магнитострой» на получение земли в микрорайоне №19-1 рядом с федеральным кардиоцентром.

— По планам застройщика, на одном из участков площадью около 17 тыс. кв. м планируется возведение двух многоквартирных домов, на втором площадью более 82 тыс. кв. м — девять десятиэтажных домов и один дом со встроенными помещениями общественного назначения, на третьем участке площадью около 18 тыс. кв. м — два многоквартирных дома, на четвертом площадью более 66 тыс. кв. м — два десятиэтажных дома со встроенными помещениями общественного назначения, а также четыре десятиэтажных жилых дома,— прокомментировали в пресс-службе областного минстроя.

Корреспонденту «КП-Челябинск» представитель инициативной группы дольщиков Маргарита Кузнецова рассказала:

— Информацию о том, получим ли мы свои квартиры к концу текущего года, до нас пока не довели. Сегодня мы группой из 15 человек подали в правительство требование об окончательном решении вопроса и выделении жилья до декабря 2019 года. Нам сказали, что в ближайшее время состоится встреча дольщиков с Сергеем Шалем, заместителем губернатора области, на которой нам должны сообщить о сроках расселения. Наши дома строит уже третий губернатор. Если их будут строить еще три года, то, боюсь, получать квартиры мы будем уже при четвертом. Очень надеемся, что нас, наконец, услышат.

Напомним, в 2016 году в ООО «Гринфлайт» была введена процедура банкротства, остановлено строительство 28 домов. Бывший гендиректор застройщика Сергей Мануйлов приговорен к 2,5 года лишения свободы за совершение заведомо невыгодных сделок. Компания Олега Лакницкого «Трест «Магнитострой» обязалась достроить дома для пяти тысяч дольщиков.

За две недели до инвестсовета «Магнитострой» заявил о приостановке выдачи квартир дольщикам «Гринфлайта». Калининский суд лишил компанию трех участков, за счет застройки или продажи которых «Магнитострой» планировал достроить 102 и 33 дома. Судебное решение было обжаловано в апелляционной инстанции. Заседание по делу пока не назначено. Это известие всколыхнуло новую волну недовольства дольщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU