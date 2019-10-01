Тренироваться негде: в Коркино родители просят пустить детей в новый ФОК

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-01T13:11:38+03:00

Под обращением к руководителям спортивного комплекса и муниципалитета подписались более 30 человек

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Суть истории простая: в один прекрасный день юным каратистам и их наставнику сказали, чтобы те освободили помещение. Речь идет о запрете проводить занятия в недавно открытом в Коркино физкультурно-оздоровительном комплексе для тренера Центра дополнительного образования детей (ЦДОД) Игоря Панова.

Поскольку веских причин такого запрета не наблюдалось, родители собрали экстренное собрание. Пригласили заместителя директора ФОКа по учебно-воспитательной работе, тренеров и руководителей объединения «Каратэ» Игоря Панова и Дениса Гусева. Тема собрания: «Отказ в предоставлении тренеру Панову в проведении тренировочных занятий в ФОК города Коркино».

Все родители проголосовали за то, чтобы предоставить наставнику возможность тренировать ребят в новом спорткомплексе. Инициативная группа «уведомила собственников ФОКа и к главу Коркино о сложившейся ситуации» и просить решить этот вопрос с предоставлением места для тренировок и тренеру и детишкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU