2019-10-01T13:41:36+03:00
Общество

Алексей Текслер на АГРО-2019 пообещал поддержку фермерам

Губернатор открыл главную сельхозвыставку Челябинской области
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Алексея Текслера на выставке угощали вкусным молоком. Фото: gubernator74.ruАлексея Текслера на выставке угощали вкусным молоком. Фото: gubernator74.ru
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В ледовой арене «Трактор» распахнула двери выставка «АГРО-2019». Лучшие образцы выращенного аграриями и фермерами, переработанного агрохолдингами — сюда нужно приходить на пустой желудок и с полным кошельком. Около 100 предприятий привезли в Челябинск свою продукцию.

На «АГРО» побывал губернатор Алексей Текслер:

— Сегодня с представителями аграрного сектора мы обсуждали меры поддержки. В следующем году по некоторым направлениям мы их увеличим. Например, в полтора раза — субсидии на приобретение новой техники; в два раза — расходы на поддержку по линии минеральных удобрений. Также почти в два раза увеличим субсидирование капитальных расходов по тем направлениям, которые для нас являются важными, в частности сохранение урожая и молочное животноводство. Все меры будут направлены на рост эффективности в агропромышленном комплексе региона, — подчеркнул Алексей Текслер.

Выставка работает три дня. Жюри оценит экспозиции районов в смотрах-конкурсах: «Лучшие гастрономические ряды», «Народное творчество», «Лучшие мастера декоративно-прикладного искусства».

— Необходимо обратить внимание на малые крестьянско-фермерские хозяйства, у которых есть потенциал роста до более крупных форм хозяйствования. Одна из задач национального проекта по кооперативному направлению в сельском хозяйстве — это как раз рост предприятий и количества людей, вовлеченных в процесс. Очень важна и социальная сфера. Мы совместно с минсельхозом реализуем проекты, связанные с развитием социальной сферы в селах. На это важно обратить внимание, потому что эффективное развитие сельского хозяйства невозможно без того, чтобы вокруг этих предприятий было качественное жилье, детские сады и дороги, — сказал губернатор.

Луковка к луковке: такая красота выращена на Южном Урале. Фото: gubernator74.ru

Луковка к луковке: такая красота выращена на Южном Урале. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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