Умер еще один пострадавший при столкновении автобуса и грузовика на юге Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-01T13:43:38+03:00

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В больнице Челябинской области скончался еще один пассажир микроавтобуса, который 30 сентября врезался в грузовик под Чесмой.

— Один мужчина во время аварии погиб на месте, а трое были госпитализированы. Двоих уже отпустили домой. А один из пострадавших находился в крайне тяжелом состоянии, его направили в реанимацию. Но спасти не смогли, мужчина скончался в больнице Чесмы, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Страшное ДТП произошло 30 октября под Чесмой. Микроавтобус с пассажирами, который ехал из Сургута в Орск, выскочил на встречную полосу и врезался в грузовик. После столкновения обе машины перевернулись.

ИСТОЧНИК KP.RU