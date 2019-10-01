2019-10-01T14:09:07+03:00
Общество

Пока в Челябинске даже не пожелтели деревья, в Златоусте вовсю катаются на лыжах

Необычайно снежный ролик удивил соцсети
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
На Уреньге уже лежит снег.На Уреньге уже лежит снег.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Удивительный Южный Урал. В Челябинске веет отголосками бабьего лета. На грядущей неделе синоптики обещают комфортные +15. Тем временем в горных районах уже выпал снег. Например, в Златоусте уже катаются на лыжах. Ролик удивил социальные сети.

Видео с первой лыжной тренировки опубликовали 24 сентября. Внимание на него обратил сайт Hornews.com. По сугробам Уреньги катаются воспитанники спортшколы олимпийского резерва №5. Здесь тренируют лыжным видам спорта. Первым по новой сентябрьской лыжне прокатился тренер Артем Зайков.

На ролике видно, что снег еще рыхловатый. Однако белая пелена уже устелила земной покров и деревья. Снег на Уреньге уже вряд ли растает до конца весны.

На лыжах 24 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минск-Питер-Екатеринбург: «Трактор» начинает гостевую серию игр
Банк УРАЛСИБ и Mastercard запустили акцию для бизнеса
Умер еще один пострадавший при столкновении автобуса и грузовика на юге Челябинской области
Алексей Текслер на АГРО-2019 пообещал поддержку фермерам
Тренироваться негде: в Коркино родители просят пустить детей в новый ФОК
ВТБ предоставит заводу «Пермалко» банковские гарантии на 3,5 млрд рублей
Дольщикам «Гринфлайта» чиновники расскажут, когда их расселят по домам
В Магнитогорске жительницу пострадавшего от взрыва дома выселяют на улицу
В Челябинске нет общественных туалетов, потому что они не нужны чиновникам
В Челябинске объявлен конкурс на пост мэра
«Маленький чемпион-2019»: открыта регистрация участников
Батареи в детском саду Копейска включили только после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Челябинской области открыла горячую линию по отоплению
Вышедший из строя светофор создал головоломку на одном из перекрестков Челябинска
В Челябинске мошенники решили нажиться на гибели девочки, попавшей под колеса автокрана
В Челябинской области хакеры взломали первый сельский блог в «Инстаграм»
Учитель из Челябинска шантажирует родителей, чтобы записать детей на платные курсы
В Челябинске женщина выпала из маршрутки во время движения
Птица устроила аварию большегрузов в Челябинской области
Жители Челябинской области бросают своих питомцев в аэропорту
В Челябинске неизвестный пытался ограбить банк на Свердловском проспекте
Жители Челябинской области требуют запретить продажу «прикольных» денег
«Ушла из дома, потому что там пьют»: в Магнитогорске женщина несколько месяцев живет на улице