Пока в Челябинске даже не пожелтели деревья, в Златоусте вовсю катаются на лыжах

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-01T14:09:07+03:00

На Уреньге уже лежит снег. Фото: кадр с видео

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Удивительный Южный Урал. В Челябинске веет отголосками бабьего лета. На грядущей неделе синоптики обещают комфортные +15. Тем временем в горных районах уже выпал снег. Например, в Златоусте уже катаются на лыжах. Ролик удивил социальные сети.

Видео с первой лыжной тренировки опубликовали 24 сентября. Внимание на него обратил сайт Hornews.com. По сугробам Уреньги катаются воспитанники спортшколы олимпийского резерва №5. Здесь тренируют лыжным видам спорта. Первым по новой сентябрьской лыжне прокатился тренер Артем Зайков.

На ролике видно, что снег еще рыхловатый. Однако белая пелена уже устелила земной покров и деревья. Снег на Уреньге уже вряд ли растает до конца весны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/735188" frameborder="0"></iframe> На лыжах 24 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU