Пока в Челябинске даже не пожелтели деревья, в Златоусте вовсю катаются на лыжах
Удивительный Южный Урал. В Челябинске веет отголосками бабьего лета. На грядущей неделе синоптики обещают комфортные +15. Тем временем в горных районах уже выпал снег. Например, в Златоусте уже катаются на лыжах. Ролик удивил социальные сети.
Видео с первой лыжной тренировки опубликовали 24 сентября. Внимание на него обратил сайт Hornews.com. По сугробам Уреньги катаются воспитанники спортшколы олимпийского резерва №5. Здесь тренируют лыжным видам спорта. Первым по новой сентябрьской лыжне прокатился тренер Артем Зайков.
На ролике видно, что снег еще рыхловатый. Однако белая пелена уже устелила земной покров и деревья. Снег на Уреньге уже вряд ли растает до конца весны.
На лыжах 24 сентября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU