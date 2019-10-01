Минск-Питер-Екатеринбург: «Трактор» начинает гостевую серию игр

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-01T15:38:24+03:00

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Старт в целом вышел удачным, даже несмотря на досадные домашние поражения, — считают в стане «медведей». «Трактор» провел результативную выездную серию, став рекордсменом лиги по набранным в гостях очкам.

Статистики даже подсчитали, что по количеству баллов в первых 14 играх сезона «Трактор» идет на таком же уровне, как и в прошлые годы, когда команда выходила в плей-офф и завоевывала медали в чемпионате КХЛ. А очень резвый старт, как показывает практика, в конечном итоге не приводит к желаемому результату. Команда должна набирать ход, а игроки пик формы ближе к концу регулярного чемпионата.

Перед очередной выездной серией после травмы должен вернуться в строй Лукаш Седлак, прибавят и другие новобранцы команды.

Игры «Трактора» на выезде (время челябинское)

3 октября. «Динамо» (Минск) — «Трактор» (21.00)

5 октября. СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (19.00)

7 октября. «Автомобилист» (Екатеринбург) — Трактор (17.00).

9 октября в Челябинске «Трактор» начнет домашнюю серию с московским «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU