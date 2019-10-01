Победа над «Локомотивом» должна настроить игроков «Трактора» на успех и в выездных матчах

СЕГОДНЯ 16:14 2019-10-01T16:14:32+03:00

Настроение у всех намного лучше, чем это было в последнее время. Фото: ХК "Трактор".

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Поединки в Минске — с местным «Динамо», Санкт-Петербурге — со СКА, и с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Очередная выездная серия «Трактора» пройдет в этих городах, соответственно 3, 5 и 7 октября.

— Задача у команды всегда одна — побеждать, биться в каждом матче! Претензий к ребятам по самоотдаче у меня нет, в каждом матче бились до конца, в последнем 31 бросок был заблокирован командой, да даже в матче с Казанью при 0:6 никто не бросил играть, не сдался, все старались до конца. Сейчас команда отправится на выезд в Минск, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Это непростая поездка, но нужно побеждать. И там нам тоже нужна поддержка болельщиков, рассчитываем на нее, — напутствовал команду генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф.

Главный тренер черно-белых Петерис Скудра отметил, что домашняя серия команде не удалась. Тем не менее, последний матч с «Локомотивом» показал насколько эта команда характерная, насколько ребята готовы сражаться несмотря ни на что.

— Настроение у всех намного лучше, чем это было в последнее время, поэтому с хорошим чувством отправляемся в поездку, — говорит Петерис Скудра.

ИСТОЧНИК KP.RU