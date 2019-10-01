Жителя Челябинска будут судить за попытку убить сына-грудничка
В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство младенца.
Инцидент произошел в июле этого года в Металлургическом районе города. Молодой отец во время скандала с женой выхватил у нее из рук месячного сына, выбежал с ним на улицу и стал угрожать, что бросит малыша на асфальт с высоты своего роста.
Жизнь младенцу спасли прибывшие на место происшествия полицейские. Один из них буквально на лету поймал ребенка, когда неадекватный отец отшвырнул сына в сторону.
— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Если вина отца-тирана будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU