Обыски в администрации Сосновского района связаны с делом о мошенничестве

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-01T16:30:36+03:00

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Утром 1 октября в администрации Сосновского района прошли обыски. Работали оперативники ФСБ. Вместе с собой на беседы силовики забрали несколько руководителей ведомства.

По неподтвержденной информации, оперативные мероприятия связаны с покупкой строения для будущего детского садика в поселке Рощино. Из администрации Сосновского района была изъята финансовая документация. Однако Следственный комитет официально не дает комментариев прошедших обысков. Вероятно дело ведут сыщики из ФСБ.

СМИ сообщают, что оперативники заняты расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По статье грозит до 10 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU