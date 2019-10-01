2019-10-01T20:56:54+03:00
Общество

В Челябинске городские чиновники разрешили вырубать деревья в Саду Победы

Возмущенные челябинцы не согласны с экологами
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Челябинске городские чиновники разрешили вырубать деревья в Саду ПобедыВ Челябинске городские чиновники разрешили вырубать деревья в Саду ПобедыФото: Елена Масленникова
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Жители Тракторозаводского района города Челябинска обеспокоены вырубкой деревьев в Саду Победы. Популярному месту отдыха, по мнению горожан, причинен ущерб. Фото этого вандализма возмущенные люди разослали СМИ.

Челябинка Елена рассказала, что варварски вырубаются здоровые деревья. Большие взрослые кедры, ели, клены, рябины. Спил у всех деревьев нормальный. Однако пилят только в одном месте — в районе кафе. Очевидно, что под какую-то новую стройку. А больные деревья продолжают стоять.

Удалось получить комментарий мэрии. Оказывается, на вырубку деревьев в Саду Победы городские чиновники выдали разрешение. И добавили, что это санитарная вырубка и проводится она в рамках благоустройства по программам подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Убирается только часть деревьев, на которые есть экологическое заключение. По закону на каждое срубленное дерево предусмотрена компенсационная высадка, прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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