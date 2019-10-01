В Челябинске заработал новый кассационный суд
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции начал свою работу в столице Южного Урала с 1 октября.
— Он займется рассмотрением жалоб на вступившие в силу решения судов всех регионов УрФО, — сообщает пресс-служба инстанции.
Согласно новому федеральному закону, апелляция и кассация теперь территориально разделены. Жалобы на принятое, но еще не вступившее в силу решение (апелляции) будут рассматривать в региональных судах. А челябинские судьи отныне займутся кассациями — жалобами на вступивший в силу вердикт.
Новый кассационный суд находится в здании бывшего главпочтамта. Численность штата, включая гражданских госслужащих и персонал по обслуживанию здания, составляет 368 человек. Председателем нового органа правосудия назначен судья с 22-летним стажем — Сергей Минин.
У Седьмого кассационного суда уже есть свой официальный сайт.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU