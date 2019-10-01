В Челябинске заработал новый кассационный суд

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-01T17:47:33+03:00

В Челябинске открылся главный суд на Урале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он находится в здании бывшего главпочтамта

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Седьмой кассационный суд общей юрисдикции начал свою работу в столице Южного Урала с 1 октября.

— Он займется рассмотрением жалоб на вступившие в силу решения судов всех регионов УрФО, — сообщает пресс-служба инстанции.

Согласно новому федеральному закону, апелляция и кассация теперь территориально разделены. Жалобы на принятое, но еще не вступившее в силу решение (апелляции) будут рассматривать в региональных судах. А челябинские судьи отныне займутся кассациями — жалобами на вступивший в силу вердикт.

Новый кассационный суд находится в здании бывшего главпочтамта. Численность штата, включая гражданских госслужащих и персонал по обслуживанию здания, составляет 368 человек. Председателем нового органа правосудия назначен судья с 22-летним стажем — Сергей Минин.

У Седьмого кассационного суда уже есть свой официальный сайт.

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ИСТОЧНИК KP.RU