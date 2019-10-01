В Магнитогорске зафиксировали девятое за месяц землетрясение
Информация о землетрясениях в городе металлургов и его окрестностях появилась на сайте Международной системы мониторинга. В сентябре сейсмологи из Казахстана зафиксировали в районе Магнитогорска… девять землетрясений.
Их мощность невелика. По данным специалистов магнитуда не превышает 2,7 балла по десятибалльной шкале Рихтера. Для людей это абсолютно безопасно. Аналогичную сейсмическую активность зафиксировали в Нагайбакском и Карталинском районах. Там магнитуда составила примерно 2, 5 балла.
Между тем российские сейсмологи с недоверием относятся к данным коллег из Казахстана. Они полагают, что их приборы могут ошибаться, так как сами сейсмологические станции находятся достаточно далеко от границы с Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU