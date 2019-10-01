В челябинском лицее вместо школьных пропусков детям навязывают банковские карты

СЕГОДНЯ 20:20 2019-10-01T20:20:10+03:00

Проект «Школьная карта» социальный и никаких вложений от родителей не требует Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Об этом родители лицеистов рассказали в социальных сетях

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Пап и мам учеников челябинского лицея №35 возмутила новость о том, что в их учебном учреждении собираются внедрять экспериментальную пропускную систему.

— На днях нам предложили оформить специальную банковскую карту, а детям — ее дубликат. Новую карту можно использовать не только прикладывая к турникету, как пропуск в школу, но и оплачивать ей завтраки в столовой, — пишут в местных пабликах родители лицеистов.

По их словам эту услугу им навязывают за 1400 рублей в год.

Однако, руководство лицея утверждает, что проект «Школьная карта» социальный и никаких вложений от родителей не требует.

Новая пропускная система позволяет отслеживать время прихода и ухода ученика, контролировать оплату питания в школе, а также задолженность за дополнительные услуги.

Подобный проект уже успешно работает во многих регионах страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU