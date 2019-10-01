В челябинском лицее вместо школьных пропусков детям навязывают банковские карты
Пап и мам учеников челябинского лицея №35 возмутила новость о том, что в их учебном учреждении собираются внедрять экспериментальную пропускную систему.
— На днях нам предложили оформить специальную банковскую карту, а детям — ее дубликат. Новую карту можно использовать не только прикладывая к турникету, как пропуск в школу, но и оплачивать ей завтраки в столовой, — пишут в местных пабликах родители лицеистов.
По их словам эту услугу им навязывают за 1400 рублей в год.
Однако, руководство лицея утверждает, что проект «Школьная карта» социальный и никаких вложений от родителей не требует.
Новая пропускная система позволяет отслеживать время прихода и ухода ученика, контролировать оплату питания в школе, а также задолженность за дополнительные услуги.
Подобный проект уже успешно работает во многих регионах страны.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU