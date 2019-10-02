2019-10-02T07:02:56+03:00
Общество

В Челябинской области маршрутчик высадил школьника, которому не хватило пяти рублей

С 1 октября в городе подорожал проезд
Ирина Фадюшина
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Никто из пассажиров не добавил ребенку денегНикто из пассажиров не добавил ребенку денегФото: Андрей АБРАМОВ
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С 1 октября в Троицке подорожал проезд в маршрутках с 20 до 25 руб. и водители сразу отказались делать скидку на забывчивость. В такой ситуации оказался 8-летний школьника.

— Утром отправила ребенка в школу и как обычно положила 20 руб. на проезд. В обед после уроков он сел в маршрутку № 13 и водитель выгнал его из-за пяти рублей, — пишет мама мальчика в группе «Подслушано Троицк». — Хорошо, что погода нормальная, он ждал 15 минут пока я приеду за ним, а если бы не было телефона, пришлось бы от педучилища идти пешком до Амура Спортшколы.

В комментариях жители осудили не только маршрутчика, но и других пассажиров, которые могли бы добавить ребенку пять руб.

— Тут больше не водитель виноват, а те люди, которые сидели в маршрутке и не добавили ребенку пять руб., — пишет Александр Иванов.

— И так неучтенных пассажиров возят, билеты не дают. И взял бы 20 руб., и довез бы. Но нет свое я, показать надо, типа хозяин, — пишет Гуля Каримова.

— Сама сталкивалась с этим водителем, он вообще очень грубый с пассажирами и матом может покрыть, а ребенка для него выгнать это вообще ничего не стоит. И жалобу некуда на него написать, — пишет Лиля Игнатенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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