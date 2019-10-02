2019-10-02T06:16:42+03:00
Общество

Мусорка как арт-объект: в Челябинске раскрасили урну

Теперь ее заметят все
Ирина КАРЕЛИНА
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Мусорка как арт-объект: в Челябинске раскрасили урну. Фото: Ольга МордашоваМусорка как арт-объект: в Челябинске раскрасили урну. Фото: Ольга Мордашова
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В начале года челябинцев удивили «нано-урны» в Советском районе: кольца на ножках с развивающимися по ветру пакетами. А сейчас в Калининском районе на ул. Бейвеля появилась яркая разноцветная урна, привлекающая внимание. Мы спросили у читателей «КП-Челябинск», достоин ли мусорный контейнер быть арт-объектом, или он должен выглядеть незаметно.

— Лучше такие, чем развивающиеся по ветру пакеты, — ответила Ольга Титова.

— В нашем Челябинске они даже с музыкальным сопровождением не привлекут внимание! Если люди свиньи им уже ничто не поможет, — прокомментировала Наталья Сайфуллина.

— По-моему, просто облили краской. Если бы и внутри закрасили, то впечатление было бы другое, — высказала свое мнение Антонина Лопаева.

Напомним, в Челябинске уже несколько лет раскрашивают электрические шкафы. Но урну — впервые!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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