2019-10-02T08:55:07+03:00
Происшествия

На трассе М5 в Челябинской области перевернулась легковушка

Есть пострадавшие [видео]
Ирина Фадюшина
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Фото: Юлия КарелинаФото: Юлия Карелина
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ДТП произошло накануне вечером возле поворота на поселок Тимирязевский. Во время обгона грузовика ЗИЛ, «одиннадцатую» развернуло и опрокинуло на крышу.

— Водитель ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутным грузовым автомобилем ЗИЛ, после чего опрокинулся. В результате происшествия водитель 24-летний водитель и два его пассажира, парни 22 и 19 лет получили ранения. Все они жители Верхнеуральского района, — рассказали в ГИБДД Челябинской области. — 53-летний водитель ЗИЛ не пострадал.

На снимках заметно, что ВАЗ получил серьезные повреждения. Видео с места ДТП можно посмотреть по ссылке. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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