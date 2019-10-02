«Селедка против водки»: в Магнитогорске подрались представители продуктового магазина и алкомаркета

СЕГОДНЯ 06:34 2019-10-02T06:39:41+03:00

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30 сентября в Магнитогорске горожане стали свидетелями разборок двух соседних магазинов.

— Владелец магазина «Продукты» на ул. Труда, 38 напал на продавца "Алкомаркета". Заявление о нанесении побоев написано. Просим откликнуться девушку с ребенком, которые стали свидетелями. Давайте не дадим остаться виновнику безнаказанным, — попросила Татьяна Климова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

По словам представителей алкомаркета, мужчина поломал рекламный штендер (затоптал его ногами) и ударил продавца-женщину. Но представители продуктового магазина утверждают, что никакого нападения не было, а этот мужчина никогда не поднимет руку на женщину. Мол, она обещала видеодоказательство, но так и не передала его в полицию, а показала только старую царапину.

В деле разбирается полиция. А горожане высмеивают разборки предпринимателей.

— Конкуренция! Наш город слишком мал для этих двух корпораций, — прокомментировал подписчик паблика Игорь Курбатов.

— Борьба за трезвость. Продукты нападают, — написал Дмитрий.

— Селедка против водки, — добавил Марат Ягудин.

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ИСТОЧНИК KP.RU