2019-10-02T07:04:39+03:00
Общество

Губернатор Челябинской области встретился с вице-премьером правительства России

Алексей Текслер и Алексей Гордеев обсуждали шаги региона по национальному проекту «Экология»
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Алексей Текслер в Москве встретился с Алексеем Гордеевым. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер в Москве встретился с Алексеем Гордеевым. Фото: gubernator74.ru
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Губернатор Алексей Текслер в Москве встретился с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым. Обсуждали предпринимаемое в регионе для снижения выбросов по нацпроекту «Экология».

Текслер сообщил, что для достижения показателей, указанных в проекте, в регионе действует комплексный план мероприятий по снижению выбросов. В Челябинске и Магнитогорске число мероприятий возросло с 77 до 118; объем финансирования — с 72 млрд до 128 млрд руб.

По прогнозам, экологический эффект от снижения объемов выбросов за пять лет вырастет по Магнитогорску с 8,27% до 20,03%, по Челябинску — с 3,92% до 38,77%. Кроме того, на Южном Урале действует областной экологический стандарт.

— У нас промышленный регион, и в двух десятков городов расположено 200 промпредприятий. С каждым мы заключим четырехстороннее соглашение по внедрению наилучших доступных технологий и реализации проектов по улучшению экологической ситуации, — пояснил губернатор.

В Челябинске разработана модель развития экологической эффективности общественного транспорта. Для Челябинска из областного бюджета выделено более 760 млн руб на покупку 66 автобусов, работающих на природном газе.

Гордеева Текслер попросил помочь Челябинской области в выделении средств федерального бюджета (4,5 млрд руб) на покупку в следующем году газомоторных автобусов по федеральному проекту «Чистая страна».

Текслер доложил о ходе рекультивации свалки в Челябинске. Работа проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна». ФГУП «РосРАО» переданы документы по проекту на экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Алексей Гордеев отметил, что Челябинская область может рассчитывать на поддержку Правительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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