2019-10-02T07:15:14+03:00
Общество

Жителя Челябинской области заставляют оплатить долги его тезки

У мужчины арестовали автомобиль
Ирина КАРЕЛИНА
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Жителя Челябинской области заставляют оплатить долги его тезкиЖителя Челябинской области заставляют оплатить долги его тезкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Магнитогорска рассказала неприятную историю, произошедшую с ее супругом.

— У мужа в другом городе живет двойник (точнее сказать тезка — прим. автора). Совпадают ФИО и дата рождения. Так вот, у этого двойника имеется задолженность по коммуналке в районе 28 тыс. руб. Ее вешают на моего мужа, хотя в том городе у него недвижимости нет.

Мы пол года не могли продать авто, так как накладывался арест на него. Писали, звонили судебным приставам раз 50, отсылали свои документы. Они снимали с мужа чужие долги, но ровно каждые два мес опять вешали их на него.

Сейчас наложили арест на наше новое авто. На днях пришел исполнительный лист мужу на работу, чтоб взыскать чужой долг из его зарплаты. Звонки главному начальнику судебных приставов того города не дают никаких результатов, — пожаловалась жительница Магнитогорска в группе «ВКонтакте».

Отметим, что это далеко не первый такой случай.

— Моему отцу из налоговой тоже письмо приходило, что у него какие-то фирмы, и какая-то махинация была. Письмо из Красноярского края, где он никогда не жил. Ходил в свою налоговую, писал заявление. Просто сотрудники халатно относятся к своей работе. ФИО, год рождения совпал? Ну и ладно, зачем проверять другие данные. А потом ходишь и доказываешь, что ты не верблюд, — прокомментировала пользователь «ВКонтакте» Лариса Сибирцева.

— А мне недавно налог пришел на московскую квартиру за 7 млн руб. Жаль, что не моя квартирка, — добавила еще одна женщина.

Вскоре такие проблемы должны отпасть, так как с 1 октября будут требовать СНИЛС или ИНН должника. А пока тезкам должников приходится обжаловать действия пристава через суд или обращением в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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