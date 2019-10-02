В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-02T08:36:28+03:00

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ДТП произошло накануне, около девяти часов вечера. Пьяный мужчина 29 лет ехал за рулем Hyundai по улице Героев Танкограда. 51-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте и попала под колеса.

— После столкновения пешехода отбросило на автомобиль Lada, который ехал во встречном направлении, — рассказали в ГИБДД по Челябинской области.

Женщина скончалась на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU