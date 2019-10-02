Иностранцы в интернете приняли Магнитогорск за американский город

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-02T09:11:40+03:00

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Обсуждение запустил политик из Индии Шаши Тарур. Когда-то он работал замруководителя родного МИДа. Дипломат выложил в своем Twitter снимок 50-х годов. На черно-белом кадре тысячи людей радостно приветствуют премьер-министра Индии Джавахарлала Неру и его дочь Индиру Ганди.

— [Фото сделано] в США в 1954 году. Посмотрите на огромную спонтанную явку публики без какой-либо специальной PR-кампании, управления толпой или раздутой рекламы в СМИ, — прокомментировал Шаши Тарур снимок.

Запись стала популярно, начала набирать репосты и лайки. Местные журналисты обратили внимание на кадр и решили внимательно изучить его. Оказалось, что фото сделано не в Штатах, а на Урале — в Магнитогорске. Кадр снят во время визита индийских политиков в СССР в 1955 году. Узнав об этом, Шаши Тарур и опубликовал еще один твит, пишет сайт Hornews.com.

— Мне сказали, что эта фотография, вероятно, из визита в СССР, а не в США. Даже если это так, это все равно не меняет идею: факт в том, что бывшие премьер-министры также пользовались популярностью за рубежом, — написал индиец.

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ИСТОЧНИК KP.RU