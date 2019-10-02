Ипотека от Альфа-Банка стала еще дешевле
Альфа-Банк снижает ставку по ипотечному кредитованию уже пятый раз за год. С октября она упала на 0,8 процентных пункта по кредитам на новостройки и на 0,4 — в случае с готовым жильем. Таким образом, ставка по ипотеке составила 8,49% и 9,19% соответственно.
У Альфа-Банка есть разные программы ипотечного кредитования, подходящие как для первичного, так и для вторичного рынка недвижимости.
Что предлагает Альфа-Банк:
• Минимальный первоначальный взнос — от 10% стоимости жилья.
• Кредит под залог квартиры, находящейся в собственности.
• Срок ипотечного кредита — от 3 до 30 лет.
• Возможность воспользоваться материнским капиталом в качестве первоначального взноса, а также погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом заемщик должен внести не меньше 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.
Отметим, что Альфа-Банк входит в пятерку ведущих банков по объему ипотечных кредитов. На 1 сентября 2019 года его ипотечный портфель превысил 67 млрд. руб. Эта цифра показывает общую сумму, которую используют клиенты банка.