Ипотека от Альфа-Банка стала еще дешевле

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-02T09:29:24+03:00

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Альфа-Банк снижает ставку по ипотечному кредитованию уже пятый раз за год. С октября она упала на 0,8 процентных пункта по кредитам на новостройки и на 0,4 — в случае с готовым жильем. Таким образом, ставка по ипотеке составила 8,49% и 9,19% соответственно.

У Альфа-Банка есть разные программы ипотечного кредитования, подходящие как для первичного, так и для вторичного рынка недвижимости.

Что предлагает Альфа-Банк:

• Минимальный первоначальный взнос — от 10% стоимости жилья.

• Кредит под залог квартиры, находящейся в собственности.

• Срок ипотечного кредита — от 3 до 30 лет.

• Возможность воспользоваться материнским капиталом в качестве первоначального взноса, а также погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом заемщик должен внести не меньше 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Отметим, что Альфа-Банк входит в пятерку ведущих банков по объему ипотечных кредитов. На 1 сентября 2019 года его ипотечный портфель превысил 67 млрд. руб. Эта цифра показывает общую сумму, которую используют клиенты банка.