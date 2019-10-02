2019-10-02T10:11:16+03:00
Общество

В Челябинской области без тепла остается один процент жилья

Глава региона Алексей Текслер держит на личном контроле все проблемные истории
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Без тепла в регионе остается один процент жилых домов. Фото: pravmin74.ruБез тепла в регионе остается один процент жилых домов. Фото: pravmin74.ru
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В Челябинской области тепло пришло в 99% домов, детсадов, школ, больниц. Истории со срывом сроков начала отопительного сезона и все проблемные объекты — на личном контроле губернатора Алексея Текслера.

— Почти все муниципальные образования в срок отчитались о подаче тепла. Но в некоторых районах из-за локальных проблем пока не все объекты подключены к отоплению. Ситуация неприемлемая: все территории должны были быть готовыми подать тепло 15 сентября. Средства на подготовку к осеннее-зимнему сезону правительством области были выданы в срок. Летом главы территорий должны были вести подготовку к отопительному периоду, а не откладывать это на последние месяцы. По поручению губернатора Алексея Текслера министерством строительства и инфраструктуры региона будет проведен анализ работы муниципалитетов, где провалены сроки подачи тепла, — подчеркнул замгубернатора Сергей Шаль.

По поручению главы региона 2 октября на внеочередное заседание соберется штаба по тепло- и электроснабжению региона. Рассмотрят вопрос о завершении главами и управляющими компаниями работ по теплоснабжению всех потребителей.

В Карталинском районе, главу которого Алесей Текслер отозвал из отпуска, жилье подключено к отоплению только на 94%. Сегодня там запускается последняя котельная. В течение суток в дома придет тепло. В Чебаркуле и в микрорайоне ЧВВАКУШ (Челябинск) есть проблемы в военных городках, где сети находятся на балансе Минобороны РФ.

Госжилинспекция региона открыла горячую линию по вопросам отопления. Южноуральцы могут рассказать об отсутствии тепла в жилых домах и в случае необходимости оставить заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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