Почему в поселке Западный в Челябинске не было интернета

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-02T11:31:19+03:00

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КП-Челябинск писала об аварии на сетях "Ростелекома", лишившей Интернета почти на сутки жителей Челябинска в поселке Западный.

Специалист "Ростелекома" Станислав Артишевский прокомментировал ситуацию:

- Вечером 29 сентября сторонняя строительная компания при проведении земляных работ горизонтально-направленного бурения без согласования проекта с ПАО «Ростелеком», без вызова представителя компании, без согласования проведения самих работ, повредила магистральный кабель. По системе мониторинга повреждение было обнаружено в онлайн-режиме. Специалисты «Ростелекома» незамедлительно выехали на место аварии. Восстановительные работы непрерывно длились чуть более 21 часа. Оперативно была восстановлена телефонная кабельная канализация, проложена оптическая кабельная вставка длиной 200 метров и емкостью 252 оптических волокна. Произведена сварка 504 оптических волокон в максимально сжатые сроки. Связь восстановлена в полном объеме 30 сентября. «Ростелеком» приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.

- Строительной компании будет предъявлена претензия на возмещение значительного материального ущерба, причиненного ПАО «Ростелеком». Правила охраны линий и сооружений связи утверждены постановлением правительства РФ от 09 июня 1995 года «№» 578. В соответствии с ними начинать производство земляных или иных работ вблизи охранных зон линий и сооружений связи можно только после оформления разрешения (ордера), согласованного местным подразделением компании «Ростелеком», а непосредственно в охранной зоне — только в присутствии представителя универсального сервисного провайдера. При производстве работ необходимо строго выполнять все условия согласования. Должностные лица и граждане, виновные в порче линий и сооружений связи, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщается в пресс-релизе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU