2019-10-02T11:31:19+03:00
Общество

Почему в поселке Западный в Челябинске не было интернета

В "Ростелекоме" ответили на злободневный вопрос челябинцев
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
В поселке «Белый хутор» люди сутки сидели без интернета и телевиденияВ поселке «Белый хутор» люди сутки сидели без интернета и телевиденияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

КП-Челябинск писала об аварии на сетях "Ростелекома", лишившей Интернета почти на сутки жителей Челябинска в поселке Западный.

Специалист "Ростелекома" Станислав Артишевский прокомментировал ситуацию:

- Вечером 29 сентября сторонняя строительная компания при проведении земляных работ горизонтально-направленного бурения без согласования проекта с ПАО «Ростелеком», без вызова представителя компании, без согласования проведения самих работ, повредила магистральный кабель. По системе мониторинга повреждение было обнаружено в онлайн-режиме. Специалисты «Ростелекома» незамедлительно выехали на место аварии. Восстановительные работы непрерывно длились чуть более 21 часа. Оперативно была восстановлена телефонная кабельная канализация, проложена оптическая кабельная вставка длиной 200 метров и емкостью 252 оптических волокна. Произведена сварка 504 оптических волокон в максимально сжатые сроки. Связь восстановлена в полном объеме 30 сентября. «Ростелеком» приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.

- Строительной компании будет предъявлена претензия на возмещение значительного материального ущерба, причиненного ПАО «Ростелеком». Правила охраны линий и сооружений связи утверждены постановлением правительства РФ от 09 июня 1995 года «№» 578. В соответствии с ними начинать производство земляных или иных работ вблизи охранных зон линий и сооружений связи можно только после оформления разрешения (ордера), согласованного местным подразделением компании «Ростелеком», а непосредственно в охранной зоне — только в присутствии представителя универсального сервисного провайдера. При производстве работ необходимо строго выполнять все условия согласования. Должностные лица и граждане, виновные в порче линий и сооружений связи, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщается в пресс-релизе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На заводе в Челябинске погиб молодой сотрудник
Трансформаторная будка украла у пешеходов в Челябинске тротуар
Челябинский тренер-пенсионер отказался от премии в 3 млн рублей
В Челябинске пенсионерка три года оплачивала чужой кредит
Чиновники объяснили вырубку деревьев в Саду Победы
Наградили победителей проекта «Команда Челябинской области»
Чтобы победить ларьки на Шершнях, власти решили открыть ярмарку на 45 торговых мест
Асфальтовый завод под Челябинском наказали за выбросы и он начал коптить небо еще сильней
Ипотека от Альфа-Банка стала еще дешевле
В Челябинской области без тепла остается один процент жилья
Житель Челябинской области жестоко убил семью и вынес из квартиры все золото
Жители Шершней боятся безумной магистрали, которая каждый день угрожает пешеходам
За лето жители Екатеринбурга вылили запасы воды и будут качать ее из Челябинской области
Ипотека от Альфа-Банка стала еще дешевле
Иностранцы в интернете приняли Магнитогорск за американский город
В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Житель Челябинска пошел пешком дорогой паломников до испанского храма
Жителя Челябинской области заставляют оплатить долги его тезки