2019-10-02T11:21:06+03:00
Общество

Асфальтовый завод под Челябинском наказали за выбросы и он начал коптить небо еще сильней

Общественники требуют закрыть предприятие
Ирина Фадюшина
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На завод завели три административных дела. Фото: общественное движение «Экочел»На завод завели три административных дела. Фото: общественное движение «Экочел»
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В ходе прокурорской проверки на асфальтовом заводе «Оливин» в Копейске нашли многочисленные нарушения: нет плана по снижению выбросов на время НМУ, согласованного с минэкологии, отсутствует программа производственного экологического контроля, нарушен учет обращения с отходами

— Также предприятие не уведомило органы государственного экологического контроля при нештатной ситуации о массовом и неконтролируемом выбросе продуктов горения в атмосферу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Было возбуждено три административных дела. Директору предприятия выписали штраф 25 тыс. руб., юрлицу — 220 тыс. руб.

Из-за нарушений работу предприятия приостанавливали. Но, как отмечают экоактивисты, когда «Оливин» возобновил работу, выбросов стало больше, в том числе по ночам. Жители жалуются на неприятный запах, вызывающий головокружение и тошноту. Активисты движения «Экочел» требуют закрыть предприятие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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