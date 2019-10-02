2019-10-02T10:58:31+03:00
Общество

Чтобы победить ларьки на Шершнях, власти решили открыть ярмарку на 45 торговых мест

Пока ей выдали разрешение до конца года
Андрей АБРАМОВ
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На Шершнях откроют продуктовую ярмарку.На Шершнях откроют продуктовую ярмарку.Фото: Дмитрий ВЛАСОВ
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На сайте администрации Челябинска появился новый документ. В нем говорится о создании продуктовой ярмарки по улице Прибрежная, 1. Это район кольца на Шершнях. На законный акт обратило внимание издание «Курс дела».

Документ подписан мэром Челябинска Натальей Котовой. О проблеме заговорили после жалобы на нелегальную торговлю на Шершнях. После рейда чиновников, торговцы все равно вернулись. Но урбанисты говорят, что иногда трудно победить какой-то городской порок. В таком случае его нужно если не возглавить, то хотя бы упорядочить и организовать.

По документу ярмарка работает со 2 октября вплоть до 30 декабря этого года. Определен ассортимент товаров: овощи, фрукты, цветы, печатная продукция, молочная продукция, мясная продукция, произведенная фермерскими и частными производителями. Всего на ярмарке будут 45 торговых мест. Курировать от администрации проект будет МКУ «Городская среда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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