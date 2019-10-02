Наградили победителей проекта «Команда Челябинской области»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-02T12:06:41+03:00

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Из трех тысяч человек, решивших попробовать силы и стать участниками кадрового проекта «Команда Челябинской области», 274 прошли в финал, 267 кандидатов приняли участие в финальном собеседовании. Победителями стали 30 человек.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт от имени Алексея Текслера поздравила конкурсантов и вручила заслуженные награды — дипломы победителей.

— Сегодня кадры решают все. Самый большой дефицит — это дефицит идей и новых подходов для решения тех задач, которые стоят перед регионом в части реализации национальных проектов, указов президента. Для нас важно, что благодаря этому конкурсу новые люди вольются в команду и привнесут в нее свои новые взгляды, — обратилась к участникам Ирина Гехт.

Конкурс был максимально открытым, и каждый участник мог убедиться, что при наличии профессионализма и соответствующих компетенций, влиться в систему государственного управления можно без всяких «связей».

— Порой кажется, что госслужба — это только руководство и представительские функции. Но это кропотливый труд, «галеры» для губернатора и для замов. Если раньше писались стандартные мероприятия или «дорожные карты», сейчас понятно, что по-старому уже не получается. Сейчас мы устраиваем мозговые штурмы, ищем подходы, привлекаем экспертов, аналитиков, для того чтобы находить решения тех задач, которые перед нами стоят. Губернатор ставит перед нами очень амбициозные цели, и поэтому нам нужны молодые профессионалы, которые не зашорены, не боятся рисковать и идти вперед. Я думаю, многие из победителей проекта найдут свое место в системе государственного управления, — сказала Гехт.

Один из победителей проекта — Владимир Шамне — вступил в должность заместителя главы Челябинска по градостроительству. Ирина Гехт сообщила, что планирует провести такой конкурс в сфере здравоохранения. Региону нужен кадровый резерв врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU