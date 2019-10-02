2019-10-02T12:09:25+03:00
Общество

Чиновники объяснили вырубку деревьев в Саду Победы

Это сделали не в угоду кафе, а ради безопасности
Андрей АБРАМОВ
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Деревья в Саду Победы вырубили.Деревья в Саду Победы вырубили.Фото: кадр с видео
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Жители Тракторозаводского района Челябинска взволнованы очередной вырубкой деревьев. Свежие пни заметили в парке Сад Победы. Горожане предположили, что на месте лесочка хотят построить кафе. Однако в администрации города поспешили успокоить горожан.

— Идет санитарная вырубка. Это мероприятие проводится в рамках программы подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. На каждое дерево, которое попало под снос, есть заключение экспертизы. Также предусмотрена компенсационная высадка, — сообщили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе мэрии.

Кстати, некоторые горожане не поддались панике и наоборот порадовались вырубке.

— Деревья там старые. Недавно в городе был шторм — все переломало. Так что сухостой рубить надо, но и новые не забыть высаживать.

Деревья в Саду Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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