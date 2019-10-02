2019-10-02T12:35:39+03:00
Общество

В Челябинске пенсионерка три года оплачивала чужой кредит

Из скромной пенсии пожилая горожанка по ошибке отдала около 70 тысяч рублей
Ольга АНТОНОВА
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Пенсионерка три года оплачивала чужой кредит.Пенсионерка три года оплачивала чужой кредит.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Несуществующий кредит на сумму более 260 тысяч рублей обязали выплачивать в Челябинске пенсионерку.

Три года назад так решил суд. По постановлению судебных приставов с единственного источника существования пожилой горожанки — пенсии — половина суммы удерживалось в счет чужого долга. Челябинка выплатила около 69 тыс руб.

И только в марте ситуация изменилась. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, открылись новые обстоятельства истории. Следователь полиции установил, что с заявлением о выдаче кредита с банк обращалась не пенсионерка, а другая женщина. Потому суд отказал банку в иске о взыскании долга по кредиту, который пенсионерка не получала.

На сторону пожилой женщины встала прокуратура Курчатовского района. Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд с заявлением о повороте исполнения решения суда.

Суд иск прокуроры удовлетворил. С банка взысканы незаконно удержанные деньги. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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