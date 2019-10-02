В Челябинске пенсионерка три года оплачивала чужой кредит

СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-02T12:35:39+03:00

Из скромной пенсии пожилая горожанка по ошибке отдала около 70 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Несуществующий кредит на сумму более 260 тысяч рублей обязали выплачивать в Челябинске пенсионерку.

Три года назад так решил суд. По постановлению судебных приставов с единственного источника существования пожилой горожанки — пенсии — половина суммы удерживалось в счет чужого долга. Челябинка выплатила около 69 тыс руб.

И только в марте ситуация изменилась. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, открылись новые обстоятельства истории. Следователь полиции установил, что с заявлением о выдаче кредита с банк обращалась не пенсионерка, а другая женщина. Потому суд отказал банку в иске о взыскании долга по кредиту, который пенсионерка не получала.

На сторону пожилой женщины встала прокуратура Курчатовского района. Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд с заявлением о повороте исполнения решения суда.

Суд иск прокуроры удовлетворил. С банка взысканы незаконно удержанные деньги. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU