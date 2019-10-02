Челябинский тренер-пенсионер отказался от премии в 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-02T12:44:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Федерация бокса России громко отметила успех национальной команды на домашнем чемпионате мира, который недавно завершился в Екатеринбурге. На счету нашей сборной три золотые медали Андрея Замкового, Глеба Бакши и Муслима Гаджимагомедова и одна бронзовая Максима Бабанина. Итог — второе общекомандное место после Узбекистана.

Но медалями, как говорят, сыт не будешь. Спортивные боссы решили выдать премии призерам — по пять миллионов рублей, плюс «довесок» в виде автомобилей «Тойота Камри» победителям, и миллион рублей бронзовому призеру.

Не забыли и про тренеров. Личным наставникам выдали по миллиону. Главному же тренеру сборной команды Виктору Фархутдинову из Златоуста выписали чек на три миллиона рублей.

Однако тренер-пенсионер решил оставить себе лишь 300 тысяч. Остальные деньги надумал поделить между девятью другими коллегами, которые перед чемпионатом мира также работали в тренерском штабе сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU