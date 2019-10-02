Трансформаторная будка украла у пешеходов в Челябинске тротуар

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-02T13:37:15+03:00

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Жители Челябинска обсуждают трансформаторную будку на перекрестке улиц Российской и Карла Маркса. Ее воткнули у нового магазина. И все бы ничего, только конструкция отъела солидную часть пешеходной зоны, с которой в этой части города итак беда, после всевозможных расширений. Абсурдность ситуации в том, что сам торговый комплекс выглядит стильно и позиционирует себя как дизайнерский дворец.

Издание «Урал-пресс-информ» спросило администрацию Центрального района о том, почему столь странный объект был согласован. Чиновники не готовы были к общению по телефону. Также не удалось спросить главного архитектора Челябинска Николая Ющенко.

Эксперты просто объясняют проблему — в городе отсутствует четкая градостроительная политика. Единственный ее вектор — сделать Челябинск удобным для передвижения на автомобиле и унизить пешехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU