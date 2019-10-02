На заводе в Челябинске погиб молодой сотрудник

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-02T13:56:12+03:00

По одной из версий, он мог покончить с собой

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В Челябинске на одном из крупных предприятий погиб 23-летний рабочий. Перед смертью он снял ролик, в котором признался, что устал от претензий окружающих. Молодой человек, вероятно, покончил с собой.

На заводе сотрудник не смог довести начатое до конца. За его жизнь боролись медики. Однако в реанимации парень все же скончался. Что же на самом деле случилось в жизни молодого человека — разбирается следственный комитет.

Пока уголовного дела нет. Однако существует ответственность за доведение до самоубийства.

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ИСТОЧНИК KP.RU