На заводе в Челябинске погиб молодой сотрудник
В Челябинске на одном из крупных предприятий погиб 23-летний рабочий. Перед смертью он снял ролик, в котором признался, что устал от претензий окружающих. Молодой человек, вероятно, покончил с собой.
На заводе сотрудник не смог довести начатое до конца. За его жизнь боролись медики. Однако в реанимации парень все же скончался. Что же на самом деле случилось в жизни молодого человека — разбирается следственный комитет.
Пока уголовного дела нет. Однако существует ответственность за доведение до самоубийства.
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ИСТОЧНИК KP.RU