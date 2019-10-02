Проваливший начало отопительного сезона глава района в Челябинской области ушел в отставку

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-02T14:51:50+03:00

В кресло руководителя завтра сядет другой человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже назначен временно исполняющий его обязанности

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Глава Карталинского района Челябинской области Сергей Ломовцев подал в отставку. Исполнять его обязанности теперь временно будет Галина Синтяева.

Официальных комментариев пока нет. Но всем понятно, что поводом для отставки стала плохая подготовка района к отопительному сезону. В кулуарах власти рассказывают о том, что губернатор Алексей Текслер сам предложил чиновнику найти другое место работы.

Напомним, 27 сентября Алексей Текслер отозвал Ломовцева из отпуска, который чиновник проводил в Краснодарском крае, на море.

— Возвращайтесь домой, наводите порядок. До конца сентября мы должны включить тепло во всех городах и муниципалитетах. Берите билет и летите домой, — заявил Текслер по телефону.

Чиновник вернулся, но, видимо, ситуацию это уже не спасло.

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ИСТОЧНИК KP.RU