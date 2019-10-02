Власти Челябинской области покупают 25 иномарок

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-02T14:53:45+03:00

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Объявление о закупке автомобилей стоимостью не более 2 млн 215 тыс руб появилось на сайте закупок. Покупает машины Управление делами губернатора и правительства. Оценив технические характеристики приобретаемого, эксперты пришли к выводу, что речь идет о машинах Toyota Camry в комплектации «люкс».

Автомобили должны быть 2019 года выпуска. Кузов — седан. Цвет кузова — черный металлик. Коробка передач — автомат.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, авто нужны для мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в июле следующего года.

Деньги на покупку заложены в региональном бюджете, причем на большее количество. Но из-за переноса встречи глав государств в Петербург и меньшего числа событий в Челябинске губернатор Алексей Текслер распорядился в два раза сократить число покупаемых авто.

Сегодня автопарк правительства региона изношен на 50%: половина авто старше 10 лет. Они выработали ресурс, ремонтировать их затратно. После мероприятий саммитов новые машины встанут в строй взамен подлежащих списанию. Старые машины могут быть переданы в города и районы области или выставлены на продажу.

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ИСТОЧНИК KP.RU