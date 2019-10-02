Мэрия озвучила итоги проверки скандальной покраски фасада на площади Революции

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-02T15:41:36+03:00

Наказывать за «изнасилование» никого не будут

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В Челябинске вторую неделю обсуждают покраску дома на площади Революции, 1. Его реконструкцией занимается регоператор капитального ремонта. После этого многоэтажка потеряла благородный цвет и стала розовой. Из-за большого резонанса мэрия объявила, что проведет служебную проверку. Ее итоги должны были огласить 1 октября. Но озвучили их на сутки позже.

— Служебная проверка по фасаду здания на площади Революции завершена. Комитет архитектуры администрации города согласовал окрашивание бетонной плитки, поскольку другие технические решения обновления фасада отсутствовали. Цвет не останется розовым. Сложное колорирование даст несколько оттенков, в результате чего внешний вид здания будет максимально приближен к первоначальному, — написал пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Первым на проблему обратил внимание лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. Сначала его претензии коснулись парапета на крыше. Его реконструируют из материалов сомнительной ценности и свойства. Далее неравнодушный горожанин назвал покраску дома «изнасилованием».

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ИСТОЧНИК KP.RU