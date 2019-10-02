Пациент, лежащий на полу больницы в Магнитогорске, заставил горожан понервничать

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-02T16:11:37+03:00

В больнице заявили, что он лежал не на полу, а на носилках. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск

Очевидцы сообщают, что к нему никто не подходил

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Интернет-пользователей возмутила фотография мужчины, лежащего на полу в магнитогорской больнице.

— В приемный покой скорая привезла пациента, отдали документы врачам, уложили в клиента в уголок и уехали... Вот уже в течение часа к пациенту никто даже не подошел, — написал автор фото, который предпочел остаться неназванным.

В комментариях пользователи сразу начали осуждать врачей. Нашлись и очевидцы.

— Были там с мужем, видели мужчину этого, к нему реально никто не подходил. Постучались к врачам — нас выгнали с просьбой закрыть дверь с той стороны, — пишет Ксения Епанешникова.

В больнице прокомментировали, что мужчина поступил в состоянии сильного алкогольного опьянения. После осмотра врачей он отказался от госпитализации, но решил выспаться в медучреждении, после чего пошел домой. И лежал он не на полу, а на носилках.

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ИСТОЧНИК KP.RU