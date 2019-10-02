На мусорке в Челябинске нашли гигантскую туфельку 85 размера
Горожане гадают, кому она могла принадлежать
Фото: laubetatiana/vk.com
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Гигантскую обувь выбросили возле мусорного контейнера. В комментариях горожане интересуются, что за золушка-великан могла потерять такой «лабутен».
— Просто интересно: чей туфля? Челябинские Золушки настолько суровы, — пишет автор фото Татьяна Лаубе в Instagram.
— Просто кто-то сказал себе: «Я больше не подкаблучник», — пишет Сергей Олейников.
По сравнению с туфелькой контейнер кажется маленьким. Фото: laubetatiana/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU