2019-10-02T16:26:18+03:00
Общество

На мусорке в Челябинске нашли гигантскую туфельку 85 размера

Горожане гадают, кому она могла принадлежать
Ирина Фадюшина
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Фото: laubetatiana/vk.comФото: laubetatiana/vk.com
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Гигантскую обувь выбросили возле мусорного контейнера. В комментариях горожане интересуются, что за золушка-великан могла потерять такой «лабутен».

— Просто интересно: чей туфля? Челябинские Золушки настолько суровы, — пишет автор фото Татьяна Лаубе в Instagram.

— Просто кто-то сказал себе: «Я больше не подкаблучник», — пишет Сергей Олейников.

По сравнению с туфелькой контейнер кажется маленьким. Фото: laubetatiana/vk.com

По сравнению с туфелькой контейнер кажется маленьким. Фото: laubetatiana/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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