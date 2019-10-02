Воспитателям и логопеду детского сада в Челябинске заплатили 1 млн рублей
С 2017 года воспитатели и логопед детского сада в Центральном районе Челябинска не получали стимулирующие выплаты за стаж работы и квалификацию. Вопрос удалось решить только с помощью прокурорской проверки.
— По результатам проверки руководителю дошкольного образовательного учреждения внесено представление с требованием устранить нарушения закона и произвести доначисление работникам выплат, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Деньги уже выплатили, уточнили в прокуратуре.
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ИСТОЧНИК KP.RU