Воспитателям и логопеду детского сада в Челябинске заплатили 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-02T16:54:43+03:00

Работники добивались этих средств два года

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С 2017 года воспитатели и логопед детского сада в Центральном районе Челябинска не получали стимулирующие выплаты за стаж работы и квалификацию. Вопрос удалось решить только с помощью прокурорской проверки.

— По результатам проверки руководителю дошкольного образовательного учреждения внесено представление с требованием устранить нарушения закона и произвести доначисление работникам выплат, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Деньги уже выплатили, уточнили в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU