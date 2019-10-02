Чиновника из Челябинской области, у которого прошли обыски, обвиняют в мошенничестве
Первому заместителю главы Сосновского района Игорю Азархину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, пишет Znak.com. По аналогичной статье завели дело на его соучастника — владельца ООО «Капитал» Дениса Казанцева.
Оперативные мероприятия связаны с покупкой строения для будущего детского садика у Дениса Казанцева в поселке Рощино. Цена здания была завышена в пять раз. Игорь Азархин поставил свою подпись под документами, курировала сделку начальница районного управления архитектуры и градостроительства Ольга Антель.
Накануне в администрации прошли обыски с участием оперативников ФСБ. Сыщики забрали документы, а Игоря Азархина и еще нескольких работников увезли для беседы.
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