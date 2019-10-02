2019-10-02T18:01:47+03:00
Общество

В Челябинске УФАС возбудило дело на банк за настойчивую смс-рекламу

Клиенту предлагали золотую карту
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Клиент отказался от рассылки, но сообщения от банка все равно приходилиКлиент отказался от рассылки, но сообщения от банка все равно приходилиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Антимонопольная служба усмотрела нарушение закона о рекламе в рассылке банка. Один из клиентов Сбербанка пожаловался, что в июле он попросил не присылать ему сообщения, но СМС стали приходить снова.

В августе он получил сообщение: «Александр, вам доступно специальное предложение по кредитной карте: золотая карта Visa с лимитом 50 000 р. И обслуживанием 0 р. Ставка 23,9% годовых или 0% до 50 дней».

— Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы, — напомнили в УФАС. — В связи с тем, что абонент написал обращение о прекращении рассылки, распространение указанной смс-рекламы может противоречить закону о рекламе.

Дело будет рассмотрено на заседании комиссии УФАС 21 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родители в шоке: в Челябинской области малыш полгода ходил с колесиком в ухе
В Челябинске УФАС возбудило дело на банк за настойчивую смс-рекламу
Чиновника из Челябинской области, у которого прошли обыски, обвиняют в мошенничестве
Жителей Челябинской области предупредили о резком ухудшении погоды
Воспитателям и логопеду детского сада в Челябинске заплатили 1 млн рублей
На мусорке в Челябинске нашли гигантскую туфельку 85 размера
Пациент, лежащий на полу больницы в Магнитогорске, заставил горожан понервничать
В Златоусте задержали тирана, который убил мать троих детей
Мэрия озвучила итоги проверки скандальной покраски фасада на площади Революции
Власти Челябинской области покупают 25 иномарок
Проваливший начало отопительного сезона глава района в Челябинской области ушел в отставку